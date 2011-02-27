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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:23

На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.

[/quote]
540 гр.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:45

  THB написав:На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.


540 гр.[/quote]

Точно))))
Протупил))
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:19

  Evgeny написав:Люди, ну проявляйте гибкость и находчивость.
Если курс приёма в банке на 20 копеек ниже рынка, ну так забирайте гривной.
Например в среду ТАС покупал доллары по 40,40.
На рынке можно было откупить по 40,60

На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.

При размещении депозита я бы ещё смотрел на рыночный курс в банке.

В ТАСе отклонение от рынка минимальное.

А вот в Альянсе отклонение огромное, и там гривной забирать вообще не вариант.


Люблю таких фантазеров. Чтобы курс покупки в банке отличался от курса покупки на рынке на 20 коп это должны звезды сойтись, и зачастую это только ваши мечты. Рассмотрим любой пример, вот Альфа: на текущий момент курс покупки банком: 40.10. Курс продажи на рынке: 40.70
Или вы такой же великий теоретик как и математик?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:22

  J написав:Кредобанк открывает на 100к ?

уже да
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Как сейчас Приват отдает валюту? Какой механизм и как заказывать. Хочу открыть в долл. конвертационный
Алексей77
 
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