|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:23
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
[/quote]
540 гр.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:45
THB написав:
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
540 гр.[/quote]
Точно))))
Протупил))
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38486
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3711 раз.
- Подякували: 11862 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:19
Evgeny написав:
Люди, ну проявляйте гибкость и находчивость.
Если курс приёма в банке на 20 копеек ниже рынка, ну так забирайте гривной.
Например в среду ТАС покупал доллары по 40,40.
На рынке можно было откупить по 40,60
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
При размещении депозита я бы ещё смотрел на рыночный курс в банке.
В ТАСе отклонение от рынка минимальное.
А вот в Альянсе отклонение огромное, и там гривной забирать вообще не вариант.
Люблю таких фантазеров. Чтобы курс покупки в банке отличался от курса покупки на рынке на 20 коп это должны звезды сойтись, и зачастую это только ваши мечты. Рассмотрим любой пример, вот Альфа: на текущий момент курс покупки банком: 40.10. Курс продажи на рынке: 40.70
Или вы такой же великий теоретик как и математик?
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:22
J написав:
Кредобанк открывает на 100к ?
уже да
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4680
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:51
Как сейчас Приват отдает валюту? Какой механизм и как заказывать. Хочу открыть в долл. конвертационный
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1872
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77
, patrikk
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|49698
|
|
|5
|25117
|
|
|3
|5860
|
|