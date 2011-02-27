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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:23
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
[/quote]
540 гр.
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THB
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:45
THB написав:
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
540 гр.[/quote]
Точно))))
Протупил))
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Evgeny
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:19
Evgeny написав:
Люди, ну проявляйте гибкость и находчивость.
Если курс приёма в банке на 20 копеек ниже рынка, ну так забирайте гривной.
Например в среду ТАС покупал доллары по 40,40.
На рынке можно было откупить по 40,60
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
При размещении депозита я бы ещё смотрел на рыночный курс в банке.
В ТАСе отклонение от рынка минимальное.
А вот в Альянсе отклонение огромное, и там гривной забирать вообще не вариант.
Люблю таких фантазеров. Чтобы курс покупки в банке отличался от курса покупки на рынке на 20 коп это должны звезды сойтись, и зачастую это только ваши мечты. Рассмотрим любой пример, вот Альфа: на текущий момент курс покупки банком: 40.10. Курс продажи на рынке: 40.70
Или вы такой же великий теоретик как и математик?
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:22
J написав:
Кредобанк открывает на 100к ?
уже да
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cohan
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:51
Как сейчас Приват отдает валюту? Какой механизм и как заказывать. Хочу открыть в долл. конвертационный
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Алексей77
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:17
Алексей77 написав:
Как сейчас Приват отдает валюту? Какой механизм и как заказывать. Хочу открыть в долл. конвертационный
приват пока что один из лутших в этой теме, так что меньше думайте скорее нажимайте кнопки
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nekefer
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:34
Все ли в курсе что если банк станет банкротом, то валюту отдадут когда-то там и по курсу НБУ? Это реплика к "вкусным" ценам в "ноунейм-банках".
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Economist
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:35
Алексей77 Неделю назад снял со счета 2800 доларов, заказал через Приват 24. Забрал на следующий день.
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Economist
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:06
Economist написав:Алексей77
Неделю назад снял со счета 2800 доларов, заказал через Приват 24. Забрал на следующий день.
Це ж більше дозволеного ліміту НБУ в 100к на день.
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Maxwe11
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:08
Evgeny написав: Investor_K написав: Goodman написав:
Там відповідь готова - "отримаєш з приходу і не звізди багато".
Такий підхід є несерйозним
Люди, ну проявляйте гибкость и находчивость.
Если курс приёма в банке на 20 копеек ниже рынка, ну так забирайте гривной.
Например в среду ТАС покупал доллары по 40,40.
На рынке можно было откупить по 40,60
На депозите объёмом 2700 долларов потеря будет аж 54 грн, нервы дороже этих 54 грн.
При размещении депозита я бы ещё смотрел на рыночный курс в банке.
В ТАСе отклонение от рынка минимальное.
А вот в Альянсе отклонение огромное, и там гривной забирать вообще не вариант.
Не ну нервы конечно беречь нужно, но только разница не 54 грн а 540 грн (боюсь предположить как вы доходность депо просчитывали)
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SergIN
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