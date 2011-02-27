RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:30

Івох на Сагайдака все прекрасно оформляє
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1274 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:38

Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку)) :(
asti
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:21

  asti написав:Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку)) :(

Аналогично (
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 24.06.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Может, они эти депозиты уже все?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7927
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:16

  Aps написав:
  asti написав:Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку)) :(
Аналогично (
Пришлось ехать в отделение. Открыли)) :)
asti
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:08

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Ромасик написав:После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?

Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.
slonslon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 642
З нами з: 19.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:50

  slonslon написав:Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.

как уже определились проблема не в том чтобы открыть и пополнить, проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту, тот самый менеджер не отдаст :lol: пошлет забирать наличку онлайн со словами "я же говорил, предупреждал"
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 24.10.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 195196197198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49711
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5101)
14.10.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.