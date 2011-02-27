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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:30
Івох на Сагайдака все прекрасно оформляє
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Ромасик
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:38
Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку))
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asti
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:21
asti написав:
Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку))
Аналогично (
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Aps
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:27
Может, они эти депозиты уже все?
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Investor_K
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:16
Aps написав: asti написав:
Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку))
Аналогично (
Пришлось ехать в отделение. Открыли))
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asti
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:08
asti написав: Investor_K написав: Ромасик написав:
После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?
Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.
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slonslon
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:50
slonslon написав:
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.
как уже определились проблема не в том чтобы открыть и пополнить, проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту, тот самый менеджер не отдаст
пошлет забирать наличку онлайн со словами "я же говорил, предупреждал"
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nekefer
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:40
nekefer написав:
проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту
а по окончании срока депо, валюта автоматически падает на карту для выплат, или зависит от банка/договора по кредиту?
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otshelnick1
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:44
nekefer написав: slonslon написав:
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.
как уже определились проблема не в том чтобы открыть и пополнить, проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту, тот самый менеджер не отдаст
пошлет забирать наличку онлайн со словами "я же говорил, предупреждал"
Ну наличку с карт отдает кассир, а не менеджер. Менеджер только ордер печатает, если в кассу такой нужен, например если со счета снимать.
И как вообще связано снятие со счета того что там уже есть по факту с тем кто там что говорил 3 месяца назад?
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slonslon
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:24
slonslon написав:
Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.
А в бегемоті 2 по 50 в один місяць онлайн пройде?
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stargazer
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