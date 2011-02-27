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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:30

Івох на Сагайдака все прекрасно оформляє
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:38

Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку)) :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:21

  asti написав:Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку)) :(

Аналогично (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 14:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Может, они эти депозиты уже все?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:16

  Aps написав:
  asti написав:Что то укргаз тормозит сегодня
в приложении не могу открыть депо...
Выдает ошибку)) :(
Аналогично (
Пришлось ехать в отделение. Открыли)) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:08

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Ромасик написав:После этого они еще газмяс причисляют в список пристойных
Тільки що. 100480 грн за 2680 баксів
А в газе можно только один депо па 100к открыть в месяц,
а если 2 по 50? Или можно только один?

Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 19:50

  slonslon написав:Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.

как уже определились проблема не в том чтобы открыть и пополнить, проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту, тот самый менеджер не отдаст :lol: пошлет забирать наличку онлайн со словами "я же говорил, предупреждал"
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nekefer написав:проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту
а по окончании срока депо, валюта автоматически падает на карту для выплат, или зависит от банка/договора по кредиту?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 21:44

  nekefer написав:
  slonslon написав:Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.

как уже определились проблема не в том чтобы открыть и пополнить, проблема в том чтобы потом забрать наличную валюту, тот самый менеджер не отдаст :lol: пошлет забирать наличку онлайн со словами "я же говорил, предупреждал"

Ну наличку с карт отдает кассир, а не менеджер. Менеджер только ордер печатает, если в кассу такой нужен, например если со счета снимать.
И как вообще связано снятие со счета того что там уже есть по факту с тем кто там что говорил 3 месяца назад?
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 23:24

  slonslon написав:Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.

А в бегемоті 2 по 50 в один місяць онлайн пройде?
stargazer
 
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