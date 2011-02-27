Можна навіть три, але не більше))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 15 жов, 2022 10:12
Можна навіть три, але не більше))
Додано: Суб 15 жов, 2022 12:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С другого форума.
ПУМБ. Курс доллара на депозит вырос. С понедельника ждать возможность открытия валютных депо с устройств, работающих на платформе Android.
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
по привату есть какие то нюансы? могу ли с универсальной (естественно личные средства) сразу закинуть на депо? комиссий нет?
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