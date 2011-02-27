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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 10:12

  stargazer написав:
  slonslon написав:Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.

А в бегемоті 2 по 50 в один місяць онлайн пройде?
Можна навіть три, але не більше))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

С другого форума.
ПУМБ. Курс доллара на депозит вырос. С понедельника ждать возможность открытия валютных депо с устройств, работающих на платформе Android.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 16:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

по привату есть какие то нюансы? могу ли с универсальной (естественно личные средства) сразу закинуть на депо? комиссий нет?
alexfromdn
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alexfromdn, оформление депозита из линейки "Стандарт" с карты "Универсальная" будет без комиссий. Если до завершения действия депозита осталось меньше месяца, то необходимо отключить его пролонгацию.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:37

  Howl написав:Если до завершения действия депозита осталось меньше месяца, то необходимо отключить его пролонгацию.

Не то, чтобы прям необходимо :lol: Просто раньше "клиенто-ориентированный" Приват не даст. А автопродление он на всех депо включает принудительно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:47

Дзвонили з ОТП щоб приносив гроші на депо. В гривні там курям на сміх. Спитав за ці конвертаційні- тьотя в слухавці казали що додаткового депозиту в гривні при оформленні конверт депо вже не треба. Кажу все рівно в вас умови погані. За що 1 процент після закінчення депо я повинен віддати банку? -Так ми ж надійні ,,европейський,, банк. Угу, шукайте дурних десь інде.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:51

  asti написав:
  stargazer написав:
  slonslon написав:Проверено в Газе лично - можно.
И в других банках тоже можно.
Даже если манагер говорит нельзя - онлайн можно все! Даже в райфе пополнить несколько раз в день открития такой депо можно.

А в бегемоті 2 по 50 в один місяць онлайн пройде?
Можна навіть три, але не більше))

Нате й мої 5 копійок.
Можна хоч і 4 депо, але не більше 100 к папіру у календарний місяць.
alex lem
 
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