Можна навіть три, але не більше))
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Додано: Суб 15 жов, 2022 10:12
Можна навіть три, але не більше))
Додано: Суб 15 жов, 2022 12:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С другого форума.
ПУМБ. Курс доллара на депозит вырос. С понедельника ждать возможность открытия валютных депо с устройств, работающих на платформе Android.
Додано: Суб 15 жов, 2022 16:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
по привату есть какие то нюансы? могу ли с универсальной (естественно личные средства) сразу закинуть на депо? комиссий нет?
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
alexfromdn, оформление депозита из линейки "Стандарт" с карты "Универсальная" будет без комиссий. Если до завершения действия депозита осталось меньше месяца, то необходимо отключить его пролонгацию.
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:37
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:47
Дзвонили з ОТП щоб приносив гроші на депо. В гривні там курям на сміх. Спитав за ці конвертаційні- тьотя в слухавці казали що додаткового депозиту в гривні при оформленні конверт депо вже не треба. Кажу все рівно в вас умови погані. За що 1 процент після закінчення депо я повинен віддати банку? -Так ми ж надійні ,,европейський,, банк. Угу, шукайте дурних десь інде.
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:51
Нате й мої 5 копійок.
Можна хоч і 4 депо, але не більше 100 к папіру у календарний місяць.
Додано: Нед 16 жов, 2022 01:21
Хто підкаже які курси зараз в Прокредитбанк? Вони анонсували про підвищення а в таблиці ще старі данні....
Додано: Нед 16 жов, 2022 11:20
ihorsic
Комиссия за покупку валюты в ПроКредите с 10.10.2022 поднялась с 0.2% до 0.75%
Додано: Нед 16 жов, 2022 11:26
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