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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 жов, 2022 12:08
mustbe написав: foxluck написав:
Комиссия за покупку валюты в ПроКредите с 10.10.2022 поднялась с 0.2% до 0.75%
Кроме того - ПроКредит использует свои курсы, которые видны только в приложении.
Не являюсь его клиентом, так что курсы будут обновляться редко, в ручном режиме.
На сейчас - 37.00 / 36.28
Отрубил таблицу 50к
Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина
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Додано: Нед 16 жов, 2022 12:12
Investor_K написав:
Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина
И что туда писать ?
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Додано: Нед 16 жов, 2022 12:20
mustbe написав: Investor_K написав:
Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина
И что туда писать ?
Отдают депозиты или есть заморочки. Походу, берут на депозит многие банки, а отдавать синими Франклинами с номерами подряд способны не только лишь все.
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Investor_K
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