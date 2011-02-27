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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 198199200201>
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:08

  mustbe написав:
  foxluck написав:Комиссия за покупку валюты в ПроКредите с 10.10.2022 поднялась с 0.2% до 0.75%

Кроме того - ПроКредит использует свои курсы, которые видны только в приложении.
Не являюсь его клиентом, так что курсы будут обновляться редко, в ручном режиме.
На сейчас - 37.00 / 36.28

Отрубил таблицу 50к

Добавьте плз колонку "Повернення коштів". Так будет более целостная картина
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 16 жов, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:12

  Investor_K написав:Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина

И что туда писать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:18

  mustbe написав:
  Investor_K написав:Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина

И что туда писать ?

Плюсики успешных кейсов :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:20

  mustbe написав:
  Investor_K написав:Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина

И что туда писать ?

Отдают депозиты или есть заморочки. Походу, берут на депозит многие банки, а отдавать синими Франклинами с номерами подряд способны не только лишь все.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:25

Будут данные - будем думать как их представить.
Нет данных - не о чем говорить.
Нет ручек - нет и варенья )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:26

Investor_K а многое еще будет зависеть от места вашего пребывания и удобства ваших кроссовок
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:26

  mustbe написав:Будут данные - будем думать как их представить.
Нет данных - не о чем говорить.
Нет ручек - нет и варенья )

Разумно. Думаю, чточерез пару недель данных станет достаточно. Разных и интересных.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

И табличка заиграет новыми красками
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:33

  Investor_K написав:
  mustbe написав:Будут данные - будем думать как их представить.
Нет данных - не о чем говорить.
Нет ручек - нет и варенья )

Разумно. Думаю, чточерез пару недель данных станет достаточно. Разных и интересных.

Не думаю, что будет что-то интересное.
Отдавать будут все, не ожидаю зраду.
Возможно - будут нюансы на прифронтовых территориях.
Ну, посмотрим
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:38

  mustbe написав:
  Investor_K написав:Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина

И что туда писать ?

Показательно, что про буквосочетание (словами это назвать у меня язык не поворачивается) "Дрюавьте плз КПП олонц" вопросов нет :lol:
moveton
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