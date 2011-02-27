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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 жов, 2022 12:45
moveton написав: mustbe написав: Investor_K написав:
Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина
И что туда писать ?
Показательно, что про буквосочетание (словами это назвать у меня язык не поворачивается) "Дрюавьте плз КПП олонц" вопросов нет
Не заметил. Исправил.
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Investor_K
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:14
mustbe написав: Investor_K написав: mustbe написав:
Будут данные - будем думать как их представить.
Нет данных - не о чем говорить.
Нет ручек - нет и варенья )
Разумно. Думаю, чточерез пару недель данных станет достаточно. Разных и интересных.
Не думаю, что будет что-то интересное.
Отдавать будут все, не ожидаю зраду.
Возможно - будут нюансы на прифронтовых территориях.
Ну, посмотрим
Поначалу, в октябре, отдавать, конечно, будут,
а вот дальше как пойдет))
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