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Підкажіть, як краще відкривати конвертаційний депозит в Приватбанку? Вхідні дані Є Приват24 і універсальна карта в грн. Поповнити карту через термінал і відкрити депозит через приват24? Чи оформити депозит онлайн і вибрати кнопку поповнити через касу? І як щодо видачі? Після закінчення депозит падає на поточний рахунокчи потрібно ще відкривати $ карту?
Востаннє редагувалось grampus в Нед 16 жов, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
grampus написав:Підкажіть, як краще відкривати конвертаційний депозит в Приватбанку? Вхідні дані Є Приват24 і універсальна карта в грн. Поповнити карту і відкрити депозит? Чи оформити депозит онлайн і вибрати кнопку поповнити через касу?
А что такое "лучше"? Можно пополнить карту заранее, можно нести гривну под депо в отделение. Можно открывать онлайн, можно в отделении. Все 4 комбинации одинаково рабочие и бесплатные и отличаются только объёмом общения с девочками в отделении.
grampus написав:І як щодо видачі? Після закінчення депозит падає на поточний рахунокчи потрібно ще відкривати $ карту?
Там же при оформлении депо указывается: хочется на карту/счёт (обычно под такое оформляют себе валютный КДВ, но опять же дело вкуса) или чисто в кассе забрать.