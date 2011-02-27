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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 12:45

  moveton написав:
  mustbe написав:
  Investor_K написав:Дрюавьте плз КПП олонц "Повернення коштів". Так будет более целостная картина

И что туда писать ?

Показательно, что про буквосочетание (словами это назвать у меня язык не поворачивается) "Дрюавьте плз КПП олонц" вопросов нет :lol:

Не заметил. Исправил.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:14

  mustbe написав:
  Investor_K написав:
  mustbe написав:Будут данные - будем думать как их представить.
Нет данных - не о чем говорить.
Нет ручек - нет и варенья )

Разумно. Думаю, чточерез пару недель данных станет достаточно. Разных и интересных.

Не думаю, что будет что-то интересное.
Отдавать будут все, не ожидаю зраду.
Возможно - будут нюансы на прифронтовых территориях.
Ну, посмотрим

Поначалу, в октябре, отдавать, конечно, будут,
а вот дальше как пойдет))
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У Альфы в старом интернет-банке конверт-депо возможно открыть?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 16:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Прошу нагадати. Які нормативно -правові підстави для запровадження конвертдепо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть, як краще відкривати конвертаційний депозит в Приватбанку?
Вхідні дані
Є Приват24 і універсальна карта в грн.
Поповнити карту через термінал і відкрити депозит через приват24? Чи оформити депозит онлайн і вибрати кнопку поповнити через касу?
І як щодо видачі? Після закінчення депозит падає на поточний рахунокчи потрібно ще відкривати $ карту?
Востаннє редагувалось grampus в Нед 16 жов, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 16:21

  Investor_K написав:Прошу нагадати. Які нормативно -правові підстави для запровадження конвертдепо?

Постанова НБУ от 21.07.2022 №154
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 16:33

  grampus написав:Підкажіть, як краще відкривати конвертаційний депозит в Приватбанку?
Вхідні дані
Є Приват24 і універсальна карта в грн.
Поповнити карту і відкрити депозит? Чи оформити депозит онлайн і вибрати кнопку поповнити через касу?

А что такое "лучше"? Можно пополнить карту заранее, можно нести гривну под депо в отделение. Можно открывать онлайн, можно в отделении. Все 4 комбинации одинаково рабочие и бесплатные и отличаются только объёмом общения с девочками в отделении.

  grampus написав:І як щодо видачі? Після закінчення депозит падає на поточний рахунокчи потрібно ще відкривати $ карту?

Там же при оформлении депо указывается: хочется на карту/счёт (обычно под такое оформляют себе валютный КДВ, но опять же дело вкуса) или чисто в кассе забрать.
moveton
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