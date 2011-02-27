Не заметил. Исправил.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 жов, 2022 12:45
Додано: Нед 16 жов, 2022 13:14
Поначалу, в октябре, отдавать, конечно, будут,
а вот дальше как пойдет))
Додано: Нед 16 жов, 2022 15:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
У Альфы в старом интернет-банке конверт-депо возможно открыть?
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Прошу нагадати. Які нормативно -правові підстави для запровадження конвертдепо?
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Підкажіть, як краще відкривати конвертаційний депозит в Приватбанку?
Вхідні дані
Є Приват24 і універсальна карта в грн.
Поповнити карту через термінал і відкрити депозит через приват24? Чи оформити депозит онлайн і вибрати кнопку поповнити через касу?
І як щодо видачі? Після закінчення депозит падає на поточний рахунокчи потрібно ще відкривати $ карту?
Востаннє редагувалось grampus в Нед 16 жов, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:21
Додано: Нед 16 жов, 2022 16:33
А что такое "лучше"? Можно пополнить карту заранее, можно нести гривну под депо в отделение. Можно открывать онлайн, можно в отделении. Все 4 комбинации одинаково рабочие и бесплатные и отличаются только объёмом общения с девочками в отделении.
Там же при оформлении депо указывается: хочется на карту/счёт (обычно под такое оформляют себе валютный КДВ, но опять же дело вкуса) или чисто в кассе забрать.
Додано: Нед 16 жов, 2022 18:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Нет. Только в мобильном приложении Sense.
Оформлення депозитів лінійки "Стандарт" з картки "Універсальна"/"Універсальна GOLD" (на яких є власні кошти) без додаткових %.
Оформлення депозиту треба робити через Приват24 й вносити кошти на нього з картки. Внесення коштів через касу це буде вже інше (будуть застосовуватися тарифи каси).
Менше ніж за 30 днів до завершення депозиту в Приват24 треба відключити його продовження і обрати картку, на яку зарахувати тіло депозиту й %. Коли кошти будуть на картці, то можна замовити валюту в касу. Зняття коштів із цифрової КдВ або при наявності пластиковї КдВ із собою без %.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Комрады. Я в этом месяце в Глобус пока пас. Чуйка просто. Убедите меня, что чуйка неправа.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:45
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