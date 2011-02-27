RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:45

  Investor_K написав:Комрады. Я в этом месяце в Глобус пока пас. Чуйка просто. Убедите меня, что чуйка неправа.


Я до шарика в этом месяце пока не добрался, но оформил бы если были бы свободные
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 19.03.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:05

  Investor_K написав:Комрады. Я в этом месяце в Глобус пока пас. Чуйка просто. Убедите меня, что чуйка неправа.

Туди ні у якому місяці ходити не треба було, як і в іншу кептивну дрібноту, типу Айбоксів, Рад, Будінвестів та їм подібних. Воно усе в хороші часи на ладан дихає. Надійні банки, де більш-менш стабільно є валюта тут постійно називаються. Любителі полоскотати собі нерви - граніт для пам'ятника Долярчику-провидцю.
klug
 
Повідомлень: 7613
З нами з: 18.08.14
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Все 4 комбинации одинаково рабочие и бесплатные и отличаются только объёмом общения с девочками в отделении.

там есть одна комбинация, когда томливо впихивать в терминал 100к пополнение универсальной, и народ бодро шагал в кассу ---- то приват рисовал комисс 0,2% от сумми взноса.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5452
З нами з: 23.11.14
Подякував: 725 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:53

  Goodman написав:там есть одна комбинация, когда томливо впихивать в терминал 100к пополнение универсальной, и народ бодро шагал в кассу ---- то приват рисовал комисс 0,2% от сумми взноса.

Это уже пополнение карты, а не депозита. Есть такое дело. Забавно, что интернет и digital карты и в кассе пополняются без комиссии. И подозреваю, что с них тоже можно открыть депозит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2473
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 49832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5153)
16.10.2022 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.