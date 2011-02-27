Я до шарика в этом месяце пока не добрался, но оформил бы если были бы свободные
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:45
Додано: Нед 16 жов, 2022 20:05
Туди ні у якому місяці ходити не треба було, як і в іншу кептивну дрібноту, типу Айбоксів, Рад, Будінвестів та їм подібних. Воно усе в хороші часи на ладан дихає. Надійні банки, де більш-менш стабільно є валюта тут постійно називаються. Любителі полоскотати собі нерви - граніт для пам'ятника Долярчику-провидцю.
Додано: Нед 16 жов, 2022 20:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 16 жов, 2022 20:53
Это уже пополнение карты, а не депозита. Есть такое дело. Забавно, что интернет и digital карты и в кассе пополняются без комиссии. И подозреваю, что с них тоже можно открыть депозит.
Додано: Пон 17 жов, 2022 00:59
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається. Всьо? ))
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