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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 16 жов, 2022 19:45
Investor_K написав:
Комрады. Я в этом месяце в Глобус пока пас. Чуйка просто. Убедите меня, что чуйка неправа.
Я до шарика в этом месяце пока не добрался, но оформил бы если были бы свободные
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:05
Investor_K написав:
Комрады. Я в этом месяце в Глобус пока пас. Чуйка просто. Убедите меня, что чуйка неправа.
Туди ні у якому місяці ходити не треба було, як і в іншу кептивну дрібноту, типу Айбоксів, Рад, Будінвестів та їм подібних. Воно усе в хороші часи на ладан дихає. Надійні банки, де більш-менш стабільно є валюта тут постійно називаються. Любителі полоскотати собі нерви - граніт для пам'ятника Долярчику-провидцю.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:36
moveton написав:
Все 4 комбинации одинаково рабочие и бесплатные и отличаются только объёмом общения с девочками в отделении.
там есть одна комбинация, когда томливо впихивать в терминал 100к пополнение универсальной, и народ бодро шагал в кассу ---- то приват рисовал комисс 0,2% от сумми взноса.
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Goodman
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:53
Goodman написав:
там есть одна комбинация, когда томливо впихивать в терминал 100к пополнение универсальной, и народ бодро шагал в кассу ---- то приват рисовал комисс 0,2% от сумми взноса.
Это уже пополнение карты, а не депозита. Есть такое дело. Забавно, что интернет и digital карты и в кассе пополняются без комиссии. И подозреваю, что с них тоже можно открыть депозит.
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moveton
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Додано: Пон 17 жов, 2022 00:59
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається. Всьо? ))
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vkladchiik
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Додано: Пон 17 жов, 2022 02:14
vkladchiik написав:
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається. Всьо? ))
Лохи провтикали проплатити домен. Трошки почекайте - може вдасться викупити
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klug
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Додано: Пон 17 жов, 2022 06:52
klug написав: vkladchiik написав:
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається. Всьо? ))
Лохи провтикали проплатити домен. Трошки почекайте - може вдасться викупити
подскажите где купить и сколько денег нужно?
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nekefer
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Додано: Пон 17 жов, 2022 07:54
moveton написав:
Это уже пополнение карты, а не депозита. Есть такое дело. Забавно, что интернет и digital карты и в кассе пополняются без комиссии. И подозреваю, что с них тоже можно открыть депозит.
Ето одна из ступеней к откритию депозита.
Просто нужно знать, чтоби не "поскользнутся" + ковід нікто не отменял и переться в отделение. тем более под летающими шехідамі нет смисла.
Да , депозит можно открить с любой карти, которая видна в ГАМАНЕЦЬ , но только ЗА СВОИ.
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Goodman
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Додано: Пон 17 жов, 2022 08:15
nekefer написав: klug написав: vkladchiik написав:
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається. Всьо? ))
Лохи провтикали проплатити домен. Трошки почекайте - може вдасться викупити
подскажите где купить и сколько денег нужно?
Он в первые дни доступен только предыдущему владельцу
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Додано: Пон 17 жов, 2022 08:15
Кто-то уже Альтом пользовался? Где они находятся на Вовчка или на Соломенке?
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