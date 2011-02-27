|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Howl, moveton - дякую!
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:02
ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:17
вокруг альфы сейчас очень много смуты крутится. я 1 депо вкинул в него, а дальше воздерживаюсь, пока не успокоится кипиш вокруг этой банки
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 17 жов, 2022 11:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 жов, 2022 11:18
Зараз переглядають цей форум: otshelnick1 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|