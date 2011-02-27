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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Howl, moveton - дякую!
grampus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:02

ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.


Если спред станет очень узким - экономически смыслы играть с конвертационными не будет.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:17

  Diman написав:У Альфы в старом интернет-банке конверт-депо возможно открыть?

вокруг альфы сейчас очень много смуты крутится. я 1 депо вкинул в него, а дальше воздерживаюсь, пока не успокоится кипиш вокруг этой банки
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 17 жов, 2022 11:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 11:18

  Evgeny написав:ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.

Эти цифры видны и в таблице, и в приложухе.
По отделениям по такой ерунде лучше не шастать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19

Господа, ПУМБ на Android вышел кто знает
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