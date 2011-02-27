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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:26
Howl, moveton - дякую!
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:02
ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.
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Evgeny
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:06
Evgeny написав:
ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.
Если спред станет очень узким - экономически смыслы играть с конвертационными не будет.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:17
Diman написав:
У Альфы в старом интернет-банке конверт-депо возможно открыть?
вокруг альфы сейчас очень много смуты крутится. я 1 депо вкинул в него, а дальше воздерживаюсь, пока не успокоится кипиш вокруг этой банки
Востаннє редагувалось kuzmich
в Пон 17 жов, 2022 11:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 11:18
Evgeny написав:
ПУМБ уже 37,90 доллар
Курс евро 36,78.
С сегодняшнего дня.
Инфа точная, только что заходил в отделение.
Эти цифры видны и в таблице, и в приложухе.
По отделениям по такой ерунде лучше не шастать
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Додано: Пон 17 жов, 2022 12:19
Господа, ПУМБ на Android вышел кто знает
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SergIN
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:54
SergIN написав:
Господа, ПУМБ на Android вышел кто знает
вроде нет.
А если в четверг НБУ поднимут оф.курс - кому оно надо будет открываться в пумбе.
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flysoulfly
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Додано: Пон 17 жов, 2022 14:57
Investor_K написав:
Комрады. Я в этом месяце в Глобус пока пас. Чуйка просто
это...
а чуйка - она про шо именно? чисто про валюту?
(а то там трошки гривасов держу на відсоточке, "на хлеб")
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 17 жов, 2022 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:01
flysoulfly написав: SergIN написав:
Господа, ПУМБ на Android вышел кто знает
вроде нет.
А если в четверг НБУ поднимут оф.курс - кому оно надо будет открываться в пумбе.
Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой
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SergIN
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:01
flysoulfly написав:
это...
а чуйка - она про шо именно?
Шо лутчше пака взять паузу с этим банком
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