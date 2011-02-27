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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:03
SergIN написав: flysoulfly написав: SergIN написав:
Господа, ПУМБ на Android вышел кто знает
вроде нет.
А если в четверг НБУ поднимут оф.курс - кому оно надо будет открываться в пумбе.
Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой
очень большой разрыв между оф.курсом и реальным на нале
+ новая метла во главе нацбанка
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:17
Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:22
flysoulfly написав:
+ новая метла во главе нацбанка
Какая еще новая метла? Мне хомячка кормить нечем! А так хоть на морковку зарабатываю.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:25
При крайнем пересмотре курса дельта доходила до 7,5 грн. сейчас такого не наблюдается и близко, не будет пересмотра в ближайшее время
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:35
SergIN написав:
Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой
Потому, что в этот четверг крайняя дата от
Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
8 плюсиков обязаны оправдаться
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:36
SergIN написав:
При крайнем пересмотре курса дельта доходила до 7,5 грн. сейчас такого не наблюдается и близко, не будет пересмотра в ближайшее время
не, можно себя успокаивать разными аргументами,
но вероятность увеличения оф.курса - 50/50
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:49
Хепоп
moveton написав: SergIN написав:
Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой
Потому, что в этот четверг крайняя дата от
Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
это типа Рубини ?
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