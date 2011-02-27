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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:03

  SergIN написав:
  flysoulfly написав:
  SergIN написав:Господа, ПУМБ на Android вышел кто знает
вроде нет.

А если в четверг НБУ поднимут оф.курс - кому оно надо будет открываться в пумбе.

Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой

очень большой разрыв между оф.курсом и реальным на нале
+ новая метла во главе нацбанка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:17

Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:+ новая метла во главе нацбанка


Какая еще новая метла? Мне хомячка кормить нечем! А так хоть на морковку зарабатываю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:25

При крайнем пересмотре курса дельта доходила до 7,5 грн. сейчас такого не наблюдается и близко, не будет пересмотра в ближайшее время
SergIN
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:35

  SergIN написав:Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой

Потому, что в этот четверг крайняя дата от
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

8 плюсиков обязаны оправдаться :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:36

  SergIN написав:При крайнем пересмотре курса дельта доходила до 7,5 грн. сейчас такого не наблюдается и близко, не будет пересмотра в ближайшее время
не, можно себя успокаивать разными аргументами,
но вероятность увеличения оф.курса - 50/50
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:49

  moveton написав:
  SergIN написав:Какие предпосылки на пересмотр официального курса в этот четверг, поделитесь инфой
Потому, что в этот четверг крайняя дата от
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42


Хепоп это типа Рубини ?
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  #<1 ... 201202203204
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