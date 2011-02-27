Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
mustbe написав:Очень сомневаюсь. Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе
Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.
mustbe написав:Очень сомневаюсь. Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе
Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.
Вижу кучу воды. Доказательства - не вижу. Особенно доставило мнение "белорусского учёного", который внезапно открыл для себя золотое сечение. Да, смешно