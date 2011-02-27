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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:27

  moveton написав:
  flysoulfly написав:до 42 офкурсу логичнее пройти за две-три маленькие ступеньки, а не за одну большую.

Математически ж доказано, что устойчивые курсы подчиняются числам Фибоначчи. Значит будет 29.25 + 36.57 = 55.82. Любой Zebra подтвердит :P
да, смешно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:36

  mustbe написав:Очень сомневаюсь.
Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе

Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:47

  moveton написав:
  mustbe написав:Очень сомневаюсь.
Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе

Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.

Вижу кучу воды. Доказательства - не вижу.
Особенно доставило мнение "белорусского учёного", который внезапно открыл для себя золотое сечение.
Да, смешно
mustbe
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  #<1 ... 202203204205
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