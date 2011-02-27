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mustbe написав:Очень сомневаюсь. Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе
Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.
mustbe написав:Очень сомневаюсь. Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе
Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.
Вижу кучу воды. Доказательства - не вижу. Особенно доставило мнение "белорусского учёного", который внезапно открыл для себя золотое сечение. Да, смешно
SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7
В табличці мабуть помилка в абанку. Доляр продаж в додатку 38.02 а не 37,45 То евро в них 37.45. Я ще й здивувався що сі стало з Суркібанкою. Чи вже пилосмок включили щоб мені віддати через місяць трохи файних папірців
SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7