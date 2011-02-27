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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:27

  moveton написав:
  flysoulfly написав:до 42 офкурсу логичнее пройти за две-три маленькие ступеньки, а не за одну большую.

Математически ж доказано, что устойчивые курсы подчиняются числам Фибоначчи. Значит будет 29.25 + 36.57 = 55.82. Любой Zebra подтвердит :P
да, смешно.
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:36

  mustbe написав:Очень сомневаюсь.
Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе

Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:47

  moveton написав:
  mustbe написав:Очень сомневаюсь.
Ознакомьте с доказательством, посмеёмся вместе

Это такое особое биржевое доказательство. Но достаточное, чтобы расчёт этих уровней встраивали в интерфейс для брокера. Свистят, что уже лет 100, как пытаются применять. Не в курсе насколько успешно, но упорство присутствует.

Вижу кучу воды. Доказательства - не вижу.
Особенно доставило мнение "белорусского учёного", который внезапно открыл для себя золотое сечение.
Да, смешно
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 22:09

  SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?

активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 22:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В табличці мабуть помилка в абанку.
Доляр продаж в додатку 38.02 а не 37,45 То евро в них 37.45. Я ще й здивувався що сі стало з Суркібанкою. Чи вже пилосмок включили щоб мені віддати через місяць трохи файних папірців :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 22:52

  nekefer написав:
  SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?

активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7

Буде першим державним у Фонді?
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 02:34

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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 06:55

  nekefer написав:
  SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?

активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7

При чому тут хана активам якщо в питанні робився акцент на залученні конвертаційних депо? А правильна відповідь на питання така: Конвертаційні депо не збільшують кількість наявних гривневих ресурсів у банку. Бо за занесену готівкову чи безготівкову гривню через умвб купується валюта, тобто реального надходження гривні по суті не відбувається, тому у разі потреби саме гривневих ресурсів банк вимушений залучати рефінанс.
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ПУМБ На Андроїді вже є, по 37,9, варіанти по терміну 3,6,12 місяців 0,1%,0,8%,1,2% відповідно
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:19

  flysoulfly написав:
  SergIN написав:При крайнем пересмотре курса дельта доходила до 7,5 грн. сейчас такого не наблюдается и близко, не будет пересмотра в ближайшее время
до 42 офкурсу логичнее пройти за две-три маленькие ступеньки, а не за одну большую.

"Ты как тот хозяин, который собаку свою жалел и по частям ей хвост отрезал" (с)из фильма «Осенний марафон» :lol:
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