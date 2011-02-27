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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:54

  SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?


может они закупают доллары под инсайд 8)
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:30

  vollena71 написав:ПУМБ На Андроїді вже є, по 37,9, варіанти по терміну 3,6,12 місяців 0,1%,0,8%,1,2% відповідно

"З вчорашнього дня клієнтів с операційною системою Android поступово почали підключати до можливості оформлення Валютного депозиту.
Підключення буде відбуватися продовж 3-х днів."
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:47

  klug написав:
  nekefer написав:
  SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?

активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7

Буде першим державним у Фонді?

Укргаз системный банк, тобто будет докапитализация, депозиты вернут в валюте
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:50

  Alien написав:При чому тут хана активам якщо в питанні робився акцент на залученні конвертаційних депо? А правильна відповідь на питання така: Конвертаційні депо не збільшують кількість наявних гривневих ресурсів у банку. Бо за занесену готівкову чи безготівкову гривню через умвб купується валюта, тобто реального надходження гривні по суті не відбувається, тому у разі потреби саме гривневих ресурсів банк вимушений залучати рефінанс.

однако происходит прирост валюты на счетах под залог которой можно взять коммерческий кредит (своп) в банке с излишками гривны, например в Привате. Однако берут в НБУ
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 09:51

  J написав:
  SergIN написав:Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?


может они закупают доллары под инсайд 8)
  Xenon написав:(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42

они же не свои средства берут, а для клиентов, так что никакой выгоды от смены курса
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