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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 жов, 2022 08:54
SergIN написав:
Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
может они закупают доллары под инсайд
Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:30
vollena71 написав:
ПУМБ На Андроїді вже є, по 37,9, варіанти по терміну 3,6,12 місяців 0,1%,0,8%,1,2% відповідно
"З вчорашнього дня клієнтів с операційною системою Android поступово почали підключати
до можливості оформлення Валютного депозиту.
Підключення буде відбуватися продовж 3-х днів."
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:47
klug написав: nekefer написав: SergIN написав:
Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
активам хана, 3 млрд убытка с начала года при капитале 7
Буде першим державним у Фонді?
Укргаз системный банк, тобто будет докапитализация, депозиты вернут в валюте
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nekefer
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:50
Alien написав:
При чому тут хана активам якщо в питанні робився акцент на залученні конвертаційних депо? А правильна відповідь на питання така: Конвертаційні депо не збільшують кількість наявних гривневих ресурсів у банку. Бо за занесену готівкову чи безготівкову гривню через умвб купується валюта, тобто реального надходження гривні по суті не відбувається, тому у разі потреби саме гривневих ресурсів банк вимушений залучати рефінанс.
однако происходит прирост валюты на счетах под залог которой можно взять коммерческий кредит (своп) в банке с излишками гривны, например в Привате. Однако берут в НБУ
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nekefer
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Додано: Вів 18 жов, 2022 09:51
J написав: SergIN написав:
Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
может они закупают доллары под инсайд
Xenon написав:
(инсайд)
В течении 2-3 недель курс НБУ будет установлен на уровне 42
они же не свои средства берут, а для клиентов, так что никакой выгоды от смены курса
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:13
nekefer написав: SergIN написав:
Господа подскажите кто в теме, зачем "УКРГАЗБАНК" привлекает такое количество рефинансирования 6 ярдов за прошлый месяц, если идет нормальный приток кеша от депо, что все на столько плохо?
Укргаз системный банк, тобто будет докапитализация, депозиты вернут в валюте
та хотелось бы.
Ведь хорошие курсы, довольно удобное открытие конвертдепо - и тут вдруг начинается разгон "зрады" уже и по Укргазу
- ничего святого.
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flysoulfly
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:22
nekefer написав:
Укргаз системный банк, тобто будет докапитализация, депозиты вернут в валюте
А как же новый закон про вывод с рынка системных банков без докапитализации? Может он про Укргаз окажется?
flysoulfly написав:
Ведь хорошие курсы
Такое. Проигрывает даже Привату.
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moveton
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:30
Може тут таке вже писали, але напишу, бо копійки по таблиці не пляшуть.
Приватбанк сьогодні:
В додатку малює курс 37.4531 (хоча виходить 37,45318...
Придбав:2 670.00
З карти списано: 100 000,00 (точно сто тис. грн.)
По затратам - рай перфекціоніста
Востаннє редагувалось slonslon
в Вів 18 жов, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:33
slonslon написав:
Може тут таке вже писали, але напишу, бо копійки по таблиці не пляшуть.
Приватбанк сьогодні:
В додатку малює курс 37.4531 (хоча виходить 37,45318...
Придбав:2 670.00
З карти списано: 100 000,00 (точно сто тис. грн.)
100000 / 2670 = 37,453183520599250936329588014981
А то, что он там малюет - то такое. На заборе тоже малюют
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mustbe
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:34
mustbe написав: slonslon написав:
Може тут таке вже писали, але напишу, бо копійки по таблиці не пляшуть.
Приватбанк сьогодні:
В додатку малює курс 37.4531 (хоча виходить 37,45318...
Придбав:2 670.00
З карти списано: 100 000,00 (точно сто тис. грн.)
100000 / 2670 = 37,453183520599250936329588014981
А то, что он там малюет - то такое. На заборе тоже малюют
З карти 100 000,00 ровно
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slonslon
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