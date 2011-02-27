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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 жов, 2022 12:36
slonslon написав: mustbe написав: slonslon написав:
Може тут таке вже писали, але напишу, бо копійки по таблиці не пляшуть.
Приватбанк сьогодні:
В додатку малює курс 37.4531 (хоча виходить 37,45318...
Придбав:2 670.00
З карти списано: 100 000,00 (точно сто тис. грн.)
100000 / 2670 = 37,453183520599250936329588014981
А то, что он там малюет - то такое. На заборе тоже малюют
З карти 100 000,00 ровно
2670 * 37,45318 = 99 999,9906
Округляем до копеек - получаем 99999,99.
А то, что Приват округляет вверх - то его личная хитропопость.
Эту дельту в 1 коп - никак не побороть, каждый округляет как хочет
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:46
mustbe написав:
Эту дельту в 1 коп - никак не побороть, каждый округляет как хочет
Давайте не заморачиваться
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:58
Господа, в Альфе пока не вариант для конвертдепо? Курс хороший и удобно и лимит есть месячный не использованый
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Алексей77
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Додано: Вів 18 жов, 2022 14:09
Алексей77 написав:
Господа, в Альфе пока не вариант для конвертдепо? Курс хороший и удобно и лимит есть месячный не использованый
Принимать решение вам...
Мне кажется, что риск малый, но я иногда ошибаюсь... )
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Додано: Вів 18 жов, 2022 14:20
Что там укргаз сегодня?
Не тормозит приложение, депо открывается?
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asti
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Додано: Вів 18 жов, 2022 14:33
asti написав:
Что там укргаз сегодня?
Не тормозит приложение, депо открывается?
Несколько часов назад через приложение в УкрГазе конвертдепо открылось нормально
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foxluck
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