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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:36

  slonslon написав:
  mustbe написав:
  slonslon написав:Може тут таке вже писали, але напишу, бо копійки по таблиці не пляшуть.
Приватбанк сьогодні:
В додатку малює курс 37.4531 (хоча виходить 37,45318...
Придбав:2 670.00
З карти списано: 100 000,00 (точно сто тис. грн.)

100000 / 2670 = 37,453183520599250936329588014981
А то, что он там малюет - то такое. На заборе тоже малюют

З карти 100 000,00 ровно


2670 * 37,45318 = 99 999,9906
Округляем до копеек - получаем 99999,99.
А то, что Приват округляет вверх - то его личная хитропопость.
Эту дельту в 1 коп - никак не побороть, каждый округляет как хочет
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Эту дельту в 1 коп - никак не побороть, каждый округляет как хочет
Давайте не заморачиваться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Господа, в Альфе пока не вариант для конвертдепо? Курс хороший и удобно и лимит есть месячный не использованый
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:09

  Алексей77 написав:Господа, в Альфе пока не вариант для конвертдепо? Курс хороший и удобно и лимит есть месячный не использованый


Принимать решение вам...
Мне кажется, что риск малый, но я иногда ошибаюсь... )
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:20

Что там укргаз сегодня?
Не тормозит приложение, депо открывается?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Что там укргаз сегодня?
Не тормозит приложение, депо открывается?

Несколько часов назад через приложение в УкрГазе конвертдепо открылось нормально
foxluck
 
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