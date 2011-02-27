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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 жов, 2022 09:07
foxluck написав: asti написав:
Что там укргаз сегодня?
Не тормозит приложение, депо открывается?
Несколько часов назад через приложение в УкрГазе конвертдепо открылось нормально
Аналогично. Быстро зашли деньги на карту
и сразу открылось депо))
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asti
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:36
mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)
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greenozon
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:36
Господа, что по слухам слышно о повышении офф. курса доллара?
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Алексей77
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:54
Алексей77 написав:
Господа, что по слухам слышно о повышении офф. курса доллара?
Позвоніть Пишному, запитатейсь..
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greenozon
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:55
Алексей77 написав:
Господа, что по слухам слышно о повышении офф. курса доллара?
сказали не париться...
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lamal
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:14
lamal написав:
сказали не париться...
Это потомучто с электроэнергией проблемы.
А что с курсом НБУ-то???
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Investor_K
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