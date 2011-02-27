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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:07

  foxluck написав:
  asti написав:Что там укргаз сегодня?
Не тормозит приложение, депо открывается?

Несколько часов назад через приложение в УкрГазе конвертдепо открылось нормально

Аналогично. Быстро зашли деньги на карту
и сразу открылось депо))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:36

mustbe
Допишіть в колонку Примітки по Альянсу, що відкриття поточних рахунків по 50 грн в банку (50-грн, 50-валютний)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Господа, что по слухам слышно о повышении офф. курса доллара?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:54

  Алексей77 написав:Господа, что по слухам слышно о повышении офф. курса доллара?

Позвоніть Пишному, запитатейсь..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:55

  Алексей77 написав:Господа, что по слухам слышно о повышении офф. курса доллара?

сказали не париться...
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  lamal написав:сказали не париться...


Это потомучто с электроэнергией проблемы.

А что с курсом НБУ-то???
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:53

  Investor_K написав:
  lamal написав:сказали не париться...


Это потомучто с электроэнергией проблемы.

А что с курсом НБУ-то???

На форуме здесь встречал инфо по слухам на завтра. Заседание НБУ вроде
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:56

Алексей77 Подивіться на рух курсу сьогодні, він дає відповідь на Ваше питання
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:33

Visky
А что с курсом? Движения минимальны...
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:34

Подскажите, а есть какое-то ограничение по времени для открытия конвертационных депозитов в Приват24?
Например, с 9 до 18 или что-то в этом роде? Если есть, то подскажите, какие.
Спасибо.
Искатель
 
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