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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:59

Искатель
Открывал в восемь вечера - оформилось за 5 мин.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 16:14

  Danik написав:Искатель
Открывал в восемь вечера - оформилось за 5 мин.
каким днем, следующим?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Привате, скорее всего, стандартно -- др 22:29 оформляется сегодняшним днём.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А в Пумбе на Андроиде уже можно открывать? Чета не найду кнопки.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:59

[quote="5498290:Alexey_k9"]А в Пумбе на Андроиде уже можно открывать? Чета не найду кнопки.[/quote]
Походу не доступно після 16.00.


А судячи з того що моня і Абанка скинули курсі то ми стоїмо на порозі чогось цікавого.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:02

  Maxwe11 написав:
  Alexey_k9 написав:А в Пумбе на Андроиде уже можно открывать? Чета не найду кнопки.

Походу не доступно після 16.00.


А де там та кнопка взвгвлі повинна бути?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:08

Кептивный шарагобанк альт. Оказывается, это перекупленные остатки банк Кипра. Отделение на Вовчка в конкретных дебрях промки (благо в гугле стоит метка) по ходу обслуживает тот БЦ, в котором находится - много зарплатников бродит.

Больше 2700 продавать не захотела.
2700 за 100 021,78 (с учетом комиссии).
Также открывают пакетку без спроса за 15 грн мес, как будто само собой понимающееся. Нужно ждать до часа, пока купят валюту на МБ. Но зато сразу есть ИБ в отличии от ибокса.

Но что хорошее может быть в таких микро банках, что расстояние между курой в отделении и тем, кто может решить проблему, довольно короткое, и твою проблему решают с индивидуальном подходом, а не футболят между операторами, которые даже не пытаются решить проблему в надежде, что это не его сфера ответственности.

Настойчиво предупреждала о 400к финмона.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 19 жов, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:17

Ну и кептивный шарагобокс ибокс, заточенный под офисы продаж недвиги, как я говорил раньше, на Сагайдака умеет тоже оформлять депо, уговорил на 2705, а то тоже хотела 2700.
ИБ не прилагается - нужна карта. Вроде депо карта бесплатная, но меня не наградили ею, поэтому все вслепую.
Ждать покупки валюты не нужно. Проблемы тоже решаются с индивидуальным подходом.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alexey_k9 написав:Чета не найду кнопки.
Раскатывают эту возможность с понедельника волнами (касается именно устройств на платформе Android), поэтому не всем сразу.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 18:31

  Alexey_k9 написав:
  Maxwe11 написав:
  Alexey_k9 написав:А в Пумбе на Андроиде уже можно открывать? Чета не найду кнопки.

Походу не доступно після 16.00.


А де там та кнопка взвгвлі повинна бути?

Открытие депозита, usd (euro), выбрать срок, при вводе суммы виден курс
vollena71
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