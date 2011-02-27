Додано: Сер 19 жов, 2022 18:08

Кептивный шарагобанк альт. Оказывается, это перекупленные остатки банк Кипра. Отделение на Вовчка в конкретных дебрях промки (благо в гугле стоит метка) по ходу обслуживает тот БЦ, в котором находится - много зарплатников бродит.



Больше 2700 продавать не захотела.

2700 за 100 021,78 (с учетом комиссии).

Также открывают пакетку без спроса за 15 грн мес, как будто само собой понимающееся. Нужно ждать до часа, пока купят валюту на МБ. Но зато сразу есть ИБ в отличии от ибокса.



Но что хорошее может быть в таких микро банках, что расстояние между курой в отделении и тем, кто может решить проблему, довольно короткое, и твою проблему решают с индивидуальном подходом, а не футболят между операторами, которые даже не пытаются решить проблему в надежде, что это не его сфера ответственности.



Настойчиво предупреждала о 400к финмона.