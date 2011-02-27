Искатель
Открывал в восемь вечера - оформилось за 5 мин.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:14
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В Привате, скорее всего, стандартно -- др 22:29 оформляется сегодняшним днём.
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:39
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А в Пумбе на Андроиде уже можно открывать? Чета не найду кнопки.
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:59
[quote="5498290:Alexey_k9"]А в Пумбе на Андроиде уже можно открывать? Чета не найду кнопки.[/quote]
Походу не доступно після 16.00.
А судячи з того що моня і Абанка скинули курсі то ми стоїмо на порозі чогось цікавого.
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:02
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:08
Кептивный шарагобанк альт. Оказывается, это перекупленные остатки банк Кипра. Отделение на Вовчка в конкретных дебрях промки (благо в гугле стоит метка) по ходу обслуживает тот БЦ, в котором находится - много зарплатников бродит.
Больше 2700 продавать не захотела.
2700 за 100 021,78 (с учетом комиссии).
Также открывают пакетку без спроса за 15 грн мес, как будто само собой понимающееся. Нужно ждать до часа, пока купят валюту на МБ. Но зато сразу есть ИБ в отличии от ибокса.
Но что хорошее может быть в таких микро банках, что расстояние между курой в отделении и тем, кто может решить проблему, довольно короткое, и твою проблему решают с индивидуальном подходом, а не футболят между операторами, которые даже не пытаются решить проблему в надежде, что это не его сфера ответственности.
Настойчиво предупреждала о 400к финмона.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 19 жов, 2022 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:17
Ну и кептивный шарагобокс ибокс, заточенный под офисы продаж недвиги, как я говорил раньше, на Сагайдака умеет тоже оформлять депо, уговорил на 2705, а то тоже хотела 2700.
ИБ не прилагается - нужна карта. Вроде депо карта бесплатная, но меня не наградили ею, поэтому все вслепую.
Ждать покупки валюты не нужно. Проблемы тоже решаются с индивидуальным подходом.
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:31
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