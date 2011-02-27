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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 19 жов, 2022 18:56
vollena71 написав:
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Открытие депозита, usd (euro), выбрать срок, при вводе суммы виден курс
депозит как называется ?
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Додано: Сер 19 жов, 2022 18:58
Ромасик написав:
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Настойчиво предупреждала о 400к финмона.
это в день или в месяц ?
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:09
J написав: vollena71 написав:
,
Открытие депозита, usd (euro), выбрать срок, при вводе суммы виден курс
депозит как называется ?
В меню депозитів - депозит
"Валютний" (зелені плашки на 3/6/12 місяців) зараз їх немає в застосунку, хоча в день були доступні.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:33
Ромасик написав:
Кептивный шарагобанк альт. Оказывается, это перекупленные остатки банк Кипра. Отделение на Вовчка в конкретных дебрях промки (благо в гугле стоит метка) по ходу обслуживает тот БЦ, в котором находится - много зарплатников бродит.
Также открывают пакетку без спроса за 15 грн мес, как будто само собой понимающееся. Нужно ждать до часа, пока купят валюту на МБ. Но зато сразу есть ИБ в отличии от ибокса.
Так їм доручено казати: "Кіпру", насправді це реорганізований "АвтоЗАЗбанк", але ж це звучить більш негативно. Від "Кіпру" там невилика частина, як відомо в часи банківської єврокризи кіпрські і ісландські банки оголосили дефолт, а укр.дочка різко впала в ціні і її ЗАЗ підкупив, й провів ребрендінг. Саме цей банк хотіла викупити "Укрпошта", але завадтла війна.
Основне відділення у них на Освіти, поряд Райф і Сев. пл.
Можна замовти карти в різних валютах, входить у вартість пакета 15 грн/міс.
Востаннє редагувалось Visky
в Сер 19 жов, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 жов, 2022 19:39
flysoulfly написав: Danik написав:Искатель
Открывал в восемь вечера - оформилось за 5 мин.
каким днем, следующим?
Начало -текущий день
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Додано: Сер 19 жов, 2022 20:06
deneg net написав:mustbe
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
есть предложения и получше, но в таблицу можно включить.
ну, и надо сделать таблицу Кто отдал валюту
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