Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 10:38
J написав: deneg net написав:
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
Нет, не получается.
НБУ + 3%: 37.6657
+ Полтава
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Додано: Чет 20 жов, 2022 12:14
По Альтбанку. Головний офіс - вул. Вузівська, 5, а не Вовчка. Основа - то «АвтоЗАЗбанк»
https://finance.ua/ua/banks/altbank
, який у 2008 р. придбав Bank of Cyprus, заплативши за це 57,9 млн. євро (УВАГА!)
готівкою
.
https://www.unian.ua/society/118980-avtozazbank-kupili-kiprioti.html
Перед війною "Укрпошта" домовилася о його придбанні, як найдешевшого банку з доступних для продажу, але війна завадила процедурі
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:11
Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный
НБУ ©
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда
Но с небольшим но
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Ромасик
в Чет 20 жов, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:13
Ромасик написав:
Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный
НБУ ©
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда
Для начала прочитайте, что написал Нацбанк. По окончании депозитов обязательная обратная конвертация в гривну
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:15
Искатель
подарок к завтрашнему юбилею 3 мес
Но клуб то безлимитный.
И с изи больше не будет вопросов.
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Ромасик
в Чет 20 жов, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Это была хорошая охота... )
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:17
mustbe написав:
Это была хорошая охота... )
Это удивительный был атракцион
Ромасик
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