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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:38

  J написав:
  deneg net написав:в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.

Нет, не получается.
НБУ + 3%: 37.6657

+ Полтава
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 12:14

По Альтбанку. Головний офіс - вул. Вузівська, 5, а не Вовчка. Основа - то «АвтоЗАЗбанк» https://finance.ua/ua/banks/altbank, який у 2008 р. придбав Bank of Cyprus, заплативши за це 57,9 млн. євро (УВАГА!) готівкою. https://www.unian.ua/society/118980-avtozazbank-kupili-kiprioti.html Перед війною "Укрпошта" домовилася о його придбанні, як найдешевшого банку з доступних для продажу, але війна завадила процедурі
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:10

Конвертдепозиты - все:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:11

Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный 8)
НБУ ©
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда :)
Но с небольшим но
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 20 жов, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:13

  Ромасик написав:Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный 8)
НБУ ©
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда :)

Для начала прочитайте, что написал Нацбанк. По окончании депозитов обязательная обратная конвертация в гривну :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:15

Искатель подарок к завтрашнему юбилею 3 мес :D
Но клуб то безлимитный.
И с изи больше не будет вопросов.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 20 жов, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:16

Это была хорошая охота... )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:17

  mustbe написав:Это была хорошая охота... )

Это удивительный был атракцион
Ромасик
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