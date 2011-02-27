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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 13:43
Так клуб 100К залишається чи ні?
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Investor_K
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:46
vkladchiik написав:Успіх
Повернення це повернення.
Автопролонгація це автопролонгація.
Якщо тобі "повернули", то це буде не пролонгація, а відкриття нового депозиту.
Цікаво тоді, чи можна такий депо відкрити на 2р.?
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:48
Investor_K написав:
Так клуб 100К залишається чи ні?
Залишається
Но какие будут новые курсы в этом клубе ? Такие как раньше ? )
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citramon
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:07
А де там хоч слово про конверт депозити?
Це просто ще один вид депо
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:13
Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.
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Порт
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:16
Порт написав:
Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.
+1
Бо при наличии конвертдепозитов никто в здравом уме играть в азартные игры с обязательной продажей по курсу НБУ не станет.
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ramzes4
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:16
Порт написав:
Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.
Новый проект - откровенно провальный.
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Investor_K
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:19
Investor_K написав: Порт написав:
Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.
Новый проект - откровенно провальный.
Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.
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vkladchiik
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:21
т.е. с завтрашнего дня можно выбирать или покупать на депо доллар на 100К грн, без обязательной продажи по курсу НБУ в конце срока депо
или покупать доллар безлимитно, но с обязательной продажей в конце срока?
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Andey
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:21
vkladchiik написав:
Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.
А альтернативу прикупить налом в обменке уже прикрыли?
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moveton
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