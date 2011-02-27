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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:43

  Rebel написав:А звідки паніка?
12.1.4 = "клуб 100К" - залишається без змін
12.1.5 - новий пункт.

Поточна редакція (29.09): https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
Зміни: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/2 ... 22.pdf?v=4

Так клуб 100К залишається чи ні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:46

  vkladchiik написав:Успіх

Повернення це повернення.
Автопролонгація це автопролонгація.

Якщо тобі "повернули", то це буде не пролонгація, а відкриття нового депозиту.

Цікаво тоді, чи можна такий депо відкрити на 2р.? :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 13:48

  Investor_K написав:
  Rebel написав:А звідки паніка?
12.1.4 = "клуб 100К" - залишається без змін
12.1.5 - новий пункт.

Поточна редакція (29.09): https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
Зміни: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/2 ... 22.pdf?v=4

Так клуб 100К залишається чи ні?

Залишається
Но какие будут новые курсы в этом клубе ? Такие как раньше ? )
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:07

  Искатель написав:Конвертдепозиты - все:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv

А де там хоч слово про конверт депозити?
Це просто ще один вид депо
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:13

Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:16

  Порт написав:Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.

+1
Бо при наличии конвертдепозитов никто в здравом уме играть в азартные игры с обязательной продажей по курсу НБУ не станет.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:16

  Порт написав:Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.

Новый проект - откровенно провальный.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:19

  Investor_K написав:
  Порт написав:Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.

Новый проект - откровенно провальный.


Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

т.е. с завтрашнего дня можно выбирать или покупать на депо доллар на 100К грн, без обязательной продажи по курсу НБУ в конце срока депо
или покупать доллар безлимитно, но с обязательной продажей в конце срока?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:21

  vkladchiik написав:Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.

А альтернативу прикупить налом в обменке уже прикрыли?
moveton
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