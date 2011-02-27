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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:23
Andey написав:
т.е. с завтрашнего дня можно выбирать или покупать на депо доллар на 100К грн, без обязательной продажи по курсу НБУ в конце срока депо
или покупать доллар безлимитно, но с обязательной продажей в конце срока?
Не совсем. Банки смогут выбирать что из этого всего предоставлять клиентам вплоть до предоставления ничего. Хотя, если есть собственный банк, то где-то так
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moveton
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:24
vkladchiik написав: Investor_K написав: Порт написав:
Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.
Новый проект - откровенно провальный.
Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.
Простіше купити готівковий бакс і не паритись.
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Investor_K
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:24
Ромасик написав:
Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный
НБУ
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда
Но с небольшим но
Питання, чи то взагалі комусь буде цікаво. Купити по курсу НБУ +1% і комісію, і зобов'язатися продати назад, але вже просто за курсом НБУ? Шукайте дурних
А стара схема з лімітом ніби нікуди не дівається
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Faceless
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:25
Faceless написав: Ромасик написав:
Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный
НБУ
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда
Но с небольшим но
Питання, чи то взагалі комусь буде цікаво. Купити по курсу НБУ +1% і комісію, і зобов'язатися продати назад, але вже просто за курсом НБУ? Шукайте дурних
Такий футбол нам не потрібен
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Investor_K
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:25
Investor_K написав:
І не кажіть. А якщо ще й комісії банку - то взагалі в мінус буде
Шкода Сергій Пантелійович не дожив.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:39
он первый тут начал:
-так резанул по самому-самому
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flysoulfly
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:43
moveton написав: vkladchiik написав:
Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.
А альтернативу прикупить налом в обменке уже прикрыли?
это не наш метод
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:50
Faceless написав: Ромасик написав:
Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный
НБУ
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда
Но с небольшим но
Питання, чи то взагалі комусь буде цікаво. Купити по курсу НБУ +1% і комісію, і зобов'язатися продати назад, але вже просто за курсом НБУ? Шукайте дурних
А стара схема з лімітом ніби нікуди не дівається
Я на счет +1% не понял, надеюсь его не будет (по крайней мере звучит об официальном курсе), а то тогда вообще в минусе выходишь
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Ромасик
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:51
flysoulfly написав:
он первый тут начал:
-так резанул по самому-самому
Посмотрим, как завтра это растолкуют банки и нбу.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 20 жов, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:52
Faceless написав:
стара схема з лімітом ніби нікуди не дівається
саме так
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