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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:23

  Andey написав:т.е. с завтрашнего дня можно выбирать или покупать на депо доллар на 100К грн, без обязательной продажи по курсу НБУ в конце срока депо
или покупать доллар безлимитно, но с обязательной продажей в конце срока?

Не совсем. Банки смогут выбирать что из этого всего предоставлять клиентам вплоть до предоставления ничего. Хотя, если есть собственный банк, то где-то так :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:24

  vkladchiik написав:
  Investor_K написав:
  Порт написав:Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.

Новый проект - откровенно провальный.


Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.

Простіше купити готівковий бакс і не паритись.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ромасик написав:Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный 8)
НБУ
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда :)
Но с небольшим но
Питання, чи то взагалі комусь буде цікаво. Купити по курсу НБУ +1% і комісію, і зобов'язатися продати назад, але вже просто за курсом НБУ? Шукайте дурних

А стара схема з лімітом ніби нікуди не дівається
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:25

  Faceless написав:
Ромасик написав:Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный 8)
НБУ
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда :)
Но с небольшим но
Питання, чи то взагалі комусь буде цікаво. Купити по курсу НБУ +1% і комісію, і зобов'язатися продати назад, але вже просто за курсом НБУ? Шукайте дурних

Такий футбол нам не потрібен
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:25

  Investor_K написав:
  vkladchiik написав:Ой бля, кому така "валюта" потрібна???

https://finclub.net/ua/news/ukraintsi-z ... u-nbu.html

І не кажіть. А якщо ще й комісії банку - то взагалі в мінус буде

Шкода Сергій Пантелійович не дожив.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:39

  Rebel написав:А звідки паніка?

12.1.4 = "клуб 100К" - залишається без змін
12.1.5 - новий пункт.

Поточна редакція (29.09): https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
Зміни: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/2 ... 22.pdf?v=4


:twisted: он первый тут начал:
  Искатель написав:Конвертдепозиты - все:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
-так резанул по самому-самому :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:43

  moveton написав:
  vkladchiik написав:Але якщо не буде альтернативи (якщо скасують конвертаційні, і вже закрит картковий туризм через револют), то люди підуть і в ці депозити.

А альтернативу прикупить налом в обменке уже прикрыли?
это не наш метод 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:50

  Faceless написав:
Ромасик написав:Итак, клуб 100к превращается в Клуб Безлимитный 8)
НБУ
Выбираем себе любимую банку и тащим все туда :)
Но с небольшим но
Питання, чи то взагалі комусь буде цікаво. Купити по курсу НБУ +1% і комісію, і зобов'язатися продати назад, але вже просто за курсом НБУ? Шукайте дурних

А стара схема з лімітом ніби нікуди не дівається

Я на счет +1% не понял, надеюсь его не будет (по крайней мере звучит об официальном курсе), а то тогда вообще в минусе выходишь :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:51

  flysoulfly написав:
  Rebel написав:А звідки паніка?

12.1.4 = "клуб 100К" - залишається без змін
12.1.5 - новий пункт.

Поточна редакція (29.09): https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
Зміни: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/2 ... 22.pdf?v=4


:twisted: он первый тут начал:
  Искатель написав:Конвертдепозиты - все:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
-так резанул по самому-самому :twisted:

Посмотрим, как завтра это растолкуют банки и нбу.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 20 жов, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:52

  Faceless написав:стара схема з лімітом ніби нікуди не дівається
саме так
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