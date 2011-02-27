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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 14:55

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:
  Rebel написав:А звідки паніка?

12.1.4 = "клуб 100К" - залишається без змін
12.1.5 - новий пункт.

Поточна редакція (29.09): https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/R ... _18_kp.pdf
Зміни: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/2 ... 22.pdf?v=4


:twisted: он первый тут начал:
  Искатель написав:Конвертдепозиты - все:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zap ... h-rezerviv
-так резанул по самому-самому :twisted:

Посмотрим, как завтра это растолкуют банки и нбу.
посмотри текст Постанови. Шо там растолковывать. Всьо чьотко и понятно: расстрел с конфискацией любому, покупающему валюту не на конвертдепо, а наличными в кассе.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://biz.ligazakon.net/news/214789_u ... vnikh-umov

в конце статьи пишут, что старая норма 100К на 3 мес. сохраняется.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:00

  Ромасик написав:И с изи больше не будет вопросов.

Совсем не будет? Изя на сегодня прислал извещение, что технический сбой и приложуха на андроиде не работает. Но обещал в неопределённом будущем починить.
moveton
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якщо відкив депо на 100к в цьому місяці , наступний вийде відкрити тільки з 1 числа наступного місяця? хтось пробував повтороно відкривати в поточному місяці?
funtic
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:12

В общем, решил не рисковать - сдал весь доступный доллар
и конвертнулся в Авале на 3 месяца))
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:17

  Ромасик написав:Я на счет +1% не понял, надеюсь его не будет (по крайней мере звучит об официальном курсе), а то тогда вообще в минусе выходишь :D

Обязательного 1% не будет, но банковские комисы за оформление и выдачу никто не запрещал. Народ традиционно ещё и банки, которые комиса не назначат, будет в плохом подозревать :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

думаю народ продолжить покупать до 100К на 3 мес. с комиссом, зато без обязательной продажи в конце
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 15:53

ПУМБа видалив конвертаційні, зранку були
novichok
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