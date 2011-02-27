Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:55
Ромасик написав: flysoulfly написав:
он первый тут начал:
-так резанул по самому-самому
Посмотрим, как завтра это растолкуют банки и нбу.
посмотри текст Постанови. Шо там растолковывать. Всьо чьотко и понятно: расстрел с конфискацией любому, покупающему валюту не на конвертдепо, а наличными в кассе.
flysoulfly
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:00
https://biz.ligazakon.net/news/214789_u ... vnikh-umov
в конце статьи пишут, что старая норма 100К на 3 мес. сохраняется.
Andey
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:00
Ромасик написав:
И с изи больше не будет вопросов.
Совсем не будет? Изя на сегодня прислал извещение, что технический сбой и приложуха на андроиде не работает. Но обещал в неопределённом будущем починить.
moveton
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:05
якщо відкив депо на 100к в цьому місяці , наступний вийде відкрити тільки з 1 числа наступного місяця? хтось пробував повтороно відкривати в поточному місяці?
funtic
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:12
В общем, решил не рисковать - сдал весь доступный доллар
и конвертнулся в Авале на 3 месяца))
asti
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moveton
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:20
думаю народ продолжить покупать до 100К на 3 мес. с комиссом, зато без обязательной продажи в конце
Andey
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:53
ПУМБа видалив конвертаційні, зранку були
novichok
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:59
moveton написав: Ромасик написав:
И с изи больше не будет вопросов.
Совсем не будет? Изя на сегодня прислал извещение, что технический сбой и приложуха на андроиде не работает. Но обещал в неопределённом будущем починить.
Мы там в тематической ветке уже починили.
Так что я выскреб все сусеки и влошился уже, и даже 7к не хватило.
Ромасик
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Додано: Чет 20 жов, 2022 16:01
novichok написав:
ПУМБа видалив конвертаційні, зранку були
Ай зрада, до последующего толкования?
Наверное, не прочли статью
Andey написав:
https://biz.ligazakon.net/news/214789_ukrantsyam-dozvolili-kupuvati-dolari-za-oftsynim-kursom-bezlmtno-ale-za-pevnikh-umov
в конце статьи пишут, что старая норма 100К на 3 мес. сохраняется.
Ромасик
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