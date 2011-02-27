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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:16

  moveton написав:
  Ромасик написав:Я на счет +1% не понял, надеюсь его не будет (по крайней мере звучит об официальном курсе), а то тогда вообще в минусе выходишь :D

Обязательного 1% не будет, но банковские комисы за оформление и выдачу никто не запрещал. Народ традиционно ещё и банки, которые комиса не назначат, будет в плохом подозревать :lol:
В статті НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaprovadjuye-dodatkoviy-instrument-dlya-zahistu-grivnevih-zaoschadjen-gromadyan-vid-riziku-kursovih-kolivan-i-dlya-zberejennya-mijnarodnih-rezerviv є: "Для компенсації банкам витрат від проведення таких операцій Національний банк нараховуватиме відсотки на валютні залишки на відповідному окремому рахунку в НБУ з виплатою їх у гривні".
Востаннє редагувалось Visky в Чет 20 жов, 2022 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:17

  novichok написав:ПУМБа видалив конвертаційні, зранку були

ПУМБ приймає Конвертаційні депо лише у робочі дні і тільки до 16 години. Після чого вони зникають до ранку. Зрада відміняється?
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:17

  novichok написав:ПУМБа видалив конвертаційні, зранку були
А я только сегодня конвертнуть там хотел, даже счета начали открывать уже, но программа тормозила и я решил открыться
в Авале - там всё прошло онлайн))
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ничего не убавили, а ДОбавили

отже для людей теперь есть 3 варианта
1 купить наличные баксы по 41 в обменке
2 купить на 100т.грн. на депозит по 37,45 и забрать наличными баксами через 3 мес
3 купить сколько хочешь по 36,56 и получить прибыль только от изменения курса НБУ

для банков также 3 варианта заработка
1 иметь маржу с обменки
2 иметь комсу от продажи валюты на депозит
3 иметь постоянный % от НБУ за размещенную валюту клиентов, клиентам понятно заплатят 0,01% а от НБУ получат минимум долларовый овернайт 4,5% годовых
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:28

  nekefer написав:от НБУ получат минимум долларовый овернайт 4,5% годовых

Откуда 4.5%? В постанове: "Національний банк України нараховує проценти за залишками коштів на рахунку банку в іноземній валюті за ставкою, яка відповідає Federal Funds Target Range – Lower Bound" А это, вроде как, 3% на сейчас.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:12

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Про новий інструмент поки рано говорити, потрібно почекати параметрів. Ключове питання: коли відбувається зворотня конвертація у гривню: в день закінчення депо, наступного дня, найближчого робочого дня, чи довільного дня, коли клієнт прийде в касу.
Чи є комісія при зворотній конвертації?
Які свої комісії навішають банки для даної процедури?
Які будуть доступні терміни?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:27

  Rebel написав:Про новий інструмент поки рано говорити, потрібно почекати параметрів. Ключове питання: коли відбувається зворотня конвертація у гривню: в день закінчення депо, наступного дня, найближчого робочого дня, чи довільного дня, коли клієнт прийде в касу.

А что тут не понятного? "Вклад (депозит) після закінчення строку, а також
нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають
поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за
офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення)
шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи"
В тот момент, когда в банке принято депо на счёт выплачивать, тогда и будет. Момент получения в кассе не при делах, остальное в разных банках может быть слегка по-разному, но наверняка по тем же правилам, что и обычные депо. И оно так принципиально будет по курсу на день раньше или позже? Практически наверняка он будет одинаковый.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:37

  ramzes4 написав:
  Порт написав:Просто банки могут отменить конвертдепозиты и оставить это непотребство. Уже заключённые депозиты, думаю, останутся до истечения срока.

+1
Бо при наличии конвертдепозитов никто в здравом уме играть в азартные игры с обязательной продажей по курсу НБУ не станет.

Золотые слова. Эти два вида депозитов - как две параллельных прямых. Ни в одном банке они не пересекутся.
Кстати, по моей информации, тему лоббировали казначеи из "Привата". Решили таким образом получить халявный гривневый(!) ресурс.
Но мне почему-то кажется, что задолбутся они считать такие депозиты :)
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:38

moveton приципово. В mono, наприклад, депо по завершенні може місяцями висіти з мін. % поки ви його не перерахуєте на картку чи не захочете зняти в касі.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:41

  moveton написав:
  nekefer написав:от НБУ получат минимум долларовый овернайт 4,5% годовых

Откуда 4.5%? В постанове: "Національний банк України нараховує проценти за залишками коштів на рахунку банку в іноземній валюті за ставкою, яка відповідає Federal Funds Target Range – Lower Bound" А это, вроде как, 3% на сейчас.

чукча не читатель, чукча писатель :lol: Вы конечно правы
nekefer
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