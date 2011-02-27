В статті НБУmoveton написав:
Обязательного 1% не будет, но банковские комисы за оформление и выдачу никто не запрещал. Народ традиционно ещё и банки, которые комиса не назначат, будет в плохом подозревать
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Додано: Чет 20 жов, 2022 16:16
В статті НБУ
Востаннє редагувалось Visky в Чет 20 жов, 2022 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 жов, 2022 16:17
Додано: Чет 20 жов, 2022 16:17
Додано: Чет 20 жов, 2022 16:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
ничего не убавили, а ДОбавили
отже для людей теперь есть 3 варианта
1 купить наличные баксы по 41 в обменке
2 купить на 100т.грн. на депозит по 37,45 и забрать наличными баксами через 3 мес
3 купить сколько хочешь по 36,56 и получить прибыль только от изменения курса НБУ
для банков также 3 варианта заработка
1 иметь маржу с обменки
2 иметь комсу от продажи валюты на депозит
3 иметь постоянный % от НБУ за размещенную валюту клиентов, клиентам понятно заплатят 0,01% а от НБУ получат минимум долларовый овернайт 4,5% годовых
Додано: Чет 20 жов, 2022 16:28
Откуда 4.5%? В постанове: "Національний банк України нараховує проценти за залишками коштів на рахунку банку в іноземній валюті за ставкою, яка відповідає Federal Funds Target Range – Lower Bound" А это, вроде как,
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Про новий інструмент поки рано говорити, потрібно почекати параметрів. Ключове питання: коли відбувається зворотня конвертація у гривню: в день закінчення депо, наступного дня, найближчого робочого дня, чи довільного дня, коли клієнт прийде в касу.
Чи є комісія при зворотній конвертації?
Які свої комісії навішають банки для даної процедури?
Які будуть доступні терміни?
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:27
А что тут не понятного? "Вклад (депозит) після закінчення строку, а також
нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають
поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за
офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення)
шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи"
В тот момент, когда в банке принято депо на счёт выплачивать, тогда и будет. Момент получения в кассе не при делах, остальное в разных банках может быть слегка по-разному, но наверняка по тем же правилам, что и обычные депо. И оно так принципиально будет по курсу на день раньше или позже? Практически наверняка он будет одинаковый.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:37
Золотые слова. Эти два вида депозитов - как две параллельных прямых. Ни в одном банке они не пересекутся.
Кстати, по моей информации, тему лоббировали казначеи из "Привата". Решили таким образом получить халявный гривневый(!) ресурс.
Но мне почему-то кажется, что задолбутся они считать такие депозиты
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:38
moveton приципово. В mono, наприклад, депо по завершенні може місяцями висіти з мін. % поки ви його не перерахуєте на картку чи не захочете зняти в касі.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:41
чукча не читатель, чукча писатель Вы конечно правы
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