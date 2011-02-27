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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:42
Приват уже похвастался, тем что завтра запускает новый продукт по продаже валюты на депозит, с обратной обязательной продажей по окончании. Ставка просто космос 0,1% годовых.
Не взлетит эта куйня. А лучше всего написал Александр Деркач.
Нацбанк запропонував новий цікавий продукт. Ми можемо купити у нього доларів скільки захочемо по курсу, який він встановив сьогодні. Але зобовязані будемо йому продати їх назад через півроку по курсу, який він встановить тоді. Підтримую новацію і хочу запропонувати Нацбанку інший цікавий продукт. А давайте він у нас купить доларів скільки захоче по курсу, який ми встановимо зараз, з нашим зобов‘язанням викупити їх через півроку назад по курсу, який ми встановимо тоді.🧐
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:52
Rebel написав:moveton
приципово. В mono, наприклад, депо по завершенні може місяцями висіти з мін. % поки ви його не перерахуєте на картку чи не захочете зняти в касі.
Тут только конкретный банк спрашивать. Сказано, что на момент перечисления на счёт (непосредственно выдавать в кассе вообще не положено). Если у банка условия депозита такие, что после полугода депо автоматически не заканчивается, а продляется до пока клиент соизволит попросить закончить, то это право банка. У такого будет курс не через полгода, а попозже.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 18:00
mustbe написав: J написав: deneg net написав:
в таблице Клуб 100к нет Полтавы.
они уже открыли возможность покупки валюты под депозит.
условия: курс НБУ плюс 3%
получается 38.
Нет, не получается.
НБУ + 3%: 37.6657
+ Полтава
Тогда нужно эти цифры в таблице поправить - не совпадают
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