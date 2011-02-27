RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 216217218219
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Абанка в додатку пише мінімальний конверт депозит від 30 долларів/євро.
alex lem
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 25.12.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30

Alien
moveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
Хоча, редакція свіжа, побачимо як воно буде. Раніше було так, як я написав вище.
Rebel
 
Повідомлень: 222
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:42

  Rebel написав:Alien
moveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.

И что там такого противоречащего в п.5? Прим. 22, как я понимаю, это просто краткое описание "счёта до востребования". Да, есть 7.1, добавляет ещё 2 дня на манёвр. Вероятно, так и получаются 5 дней, о которых говорит справка. Но не больше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 23.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51

  Rebel написав:Alien
moveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
Хоча, редакція свіжа, побачимо як воно буде. Раніше було так, як я написав вище.

Я взагалі ні на якому з пунктів не фокусуюсь просто привів приклад як воно пишеться у FAQ.
Alien
 
Повідомлень: 781
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 50138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5933
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5215)
20.10.2022 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.