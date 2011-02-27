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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Абанка в додатку пише мінімальний конверт депозит від 30 долларів/євро.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30
Alien
moveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
Хоча, редакція свіжа, побачимо як воно буде. Раніше було так, як я написав вище.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:42
И что там такого противоречащего в п.5? Прим. 22, как я понимаю, это просто краткое описание "счёта до востребования". Да, есть 7.1, добавляет ещё 2 дня на манёвр. Вероятно, так и получаются 5 дней, о которых говорит справка. Но не больше.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51
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