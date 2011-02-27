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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:20
Абанка в додатку пише мінімальний конверт депозит від 30 долларів/євро.
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alex lem
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30
Alien
moveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
Хоча, редакція свіжа, побачимо як воно буде. Раніше було так, як я написав вище.
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Rebel
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:42
Rebel написав:Alienmoveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
И что там такого противоречащего в п.5? Прим. 22, как я понимаю, это просто краткое описание "счёта до востребования". Да, есть 7.1, добавляет ещё 2 дня на манёвр. Вероятно, так и получаются 5 дней, о которых говорит справка. Но не больше.
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moveton
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51
Rebel написав:Alienmoveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
Хоча, редакція свіжа, побачимо як воно буде. Раніше було так, як я написав вище.
Я взагалі ні на якому з пунктів не фокусуюсь просто привів приклад як воно пишеться у FAQ.
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Alien
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:42
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Hennady
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:44
А доллар-то падает...
Возможно, скоро все эти конверт-депо станут неактуальны
по совсем другой причине...
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asti
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:48
asti написав:
А доллар-то падает...
Возможно, скоро все эти конверт-депо станут неактуальны
по совсем другой причине...
Ага, падает, да. Скоро совсем упадет. Продайте мне свой доллар по 30, он же падает.
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Порт
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