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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Абанка в додатку пише мінімальний конверт депозит від 30 долларів/євро.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:30
Alien
moveton
Чомусь ви сфокусувались на п.6, хоча до того є п.5 і примітка 22. А якщо й спрацює п.6, то є п.7.1.
Хоча, редакція свіжа, побачимо як воно буде. Раніше було так, як я написав вище.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:42
И что там такого противоречащего в п.5? Прим. 22, как я понимаю, это просто краткое описание "счёта до востребования". Да, есть 7.1, добавляет ещё 2 дня на манёвр. Вероятно, так и получаются 5 дней, о которых говорит справка. Но не больше.
Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:44
А доллар-то падает...
Возможно, скоро все эти конверт-депо станут неактуальны
по совсем другой причине...
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:48
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:02
Увесь зміст конверт депо від НБУ це забрати готівку з «вулиці» зменшивши попит на валюту і таким чином підтримати гривню, та й перемістити кошти в банківську систему збільшивши її ліквідність!
Приберусь конверт депо всі ми «адекватні люди» повернемось до закупів валюті «живої» з обмінників, а не «віртуальної» від НБУ, ця нова ідея мертвонароджена
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:35
Попереду - найцікавіше!©)))
Ну що, стратеги?
Вже шнуруєте кеди?
З понеділка - банки штурмувати...
А там - по-любому вам придумають що сказати!
Ви обурено скажете - що за фігня?
Давайте доляри нам всі до нуля!
Ми чесно все клали на конвертаційне депо
То прошу нам видати наше добро!
А в касі - голосочком спокійним і милим
Дівчина скаже всім вам "щасливим":
- Долярчики будуть, от тільки пізніше...
За тиждень, за місяць... а може й пАпіжже)))
А поки - несіть нам ще гривні багато
Нехай хоч у банків відбудеться свято!
Назвемо це "свято відкритих дверей":
Нічого для себе - все для людей!
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