Ага, падает, да. Скоро совсем упадет. Продайте мне свой доллар по 30, он же падает.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:48
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:02
Увесь зміст конверт депо від НБУ це забрати готівку з «вулиці» зменшивши попит на валюту і таким чином підтримати гривню, та й перемістити кошти в банківську систему збільшивши її ліквідність!
Приберусь конверт депо всі ми «адекватні люди» повернемось до закупів валюті «живої» з обмінників, а не «віртуальної» від НБУ, ця нова ідея мертвонароджена
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:35
Попереду - найцікавіше!©)))
Ну що, стратеги?
Вже шнуруєте кеди?
З понеділка - банки штурмувати...
А там - по-любому вам придумають що сказати!
Ви обурено скажете - що за фігня?
Давайте доляри нам всі до нуля!
Ми чесно все клали на конвертаційне депо
То прошу нам видати наше добро!
А в касі - голосочком спокійним і милим
Дівчина скаже всім вам "щасливим":
- Долярчики будуть, от тільки пізніше...
За тиждень, за місяць... а може й пАпіжже)))
А поки - несіть нам ще гривні багато
Нехай хоч у банків відбудеться свято!
Назвемо це "свято відкритих дверей":
Нічого для себе - все для людей!
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Та да падает и падает) Войны же нет, электричество везде горит, предприятия цветут и пахнут
Конверт депо неплохая схема для тех у кого есть запасы, в целом имея 15-20 к $ можно в месяц иметь 500 баксов , этого достаточно для того чтобы нормально жить в нынешних условиях, на хлеб с маслом, и водочку с салом. Риски конечно тоже есть, но основное думаю пляшет от фронта, мы продвигаемся, значит все будет стабильно, если мы посыпимся, то проблемы с конверт депо, это будем последнее о чем Вам надо заботиться.
Востаннє редагувалось Shummi в П'ят 21 жов, 2022 11:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:39
Гарно вийшло, вам би вірші писати нащо ви тут свій талант марнуєте
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:43
Тільки що телефонувала дівчина з банку "Акорд" та сповістила про закінчення депозиту, який маю отримати через тиждень. Сказав, що буду забирати. Дівчина не засмутилась і сказала, що долари будуть очікувати мене у відділенні у визначену дату.
А ви фантазуйте собі...
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
"Я можу для вас замовити. Найближча дата бронювання валюти не раніше ніж через 10 робочих днів, тобто з..."."Так як у вас зараз на рахунку *** немає даної суми, я не можу забронювати кошти зараз. Зверніться повторно в чат для бронювання готівки після того як гроші з депозиту перерахуються на картковий рахунок" Альфабанк
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:56
Нагадайте, коли Альфа почала відкривати конверт-депо
Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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