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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:36
Успіх написав:
Ну що, стратеги?
Вже шнуруєте кеди?
З понеділка - банки штурмувати...
А там - по-любому вам придумають що сказати!
Ви обурено скажете - що за фігня?
Давайте доляри нам всі до нуля!
Ми чесно все клали на конвертаційне депо
То прошу нам видати наше добро!
А в касі - голосочком спокійним і милим
Дівчина скаже всім вам "щасливим":
- Долярчики будуть, от тільки пізніше...
За тиждень, за місяць... а може й пАпіжже)))
А поки - несіть нам ще гривні багато
Нехай хоч у банків відбудеться свято!
Назвемо це "свято відкритих дверей":
Нічого для себе - все для людей!
Красава!
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:45
bravboy написав:flyman
це звичайний місячний деп
тема ж:
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:51
укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к
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samvexler
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:54
В ОТП уже не требуют открывать гривневое депо на 10к грн.
Решение КУАП от 10.10.2022.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:55
samvexler написав:
укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к
Идея ?)))
Курс в Идеи 38,78
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:56
samvexler написав:
укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к
В Ідеї коміс 5%
З чого це вона найкращий варіант?
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Maxwe11
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:57
samvexler написав:
укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к
В ідеї вже нема комісії 5 відсотків ?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:21
flyman
Ви думаєте на конвертдепи ситуація інша? Ну ок.
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bravboy
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