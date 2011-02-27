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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:36

  Успіх написав:Ну що, стратеги?
Вже шнуруєте кеди?
З понеділка - банки штурмувати...
А там - по-любому вам придумають що сказати!

Ви обурено скажете - що за фігня?
Давайте доляри нам всі до нуля!
Ми чесно все клали на конвертаційне депо
То прошу нам видати наше добро!

А в касі - голосочком спокійним і милим
Дівчина скаже всім вам "щасливим":
- Долярчики будуть, от тільки пізніше...
За тиждень, за місяць... а може й пАпіжже)))

А поки - несіть нам ще гривні багато
Нехай хоч у банків відбудеться свято!
Назвемо це "свято відкритих дверей":
Нічого для себе - все для людей!
:D

Красава!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:45

  bravboy написав:flyman це звичайний місячний деп

тема ж:
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:49

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Ну що
:D

Красава!

Ета какой-та пазор (с) :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к
samvexler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:54

В ОТП уже не требуют открывать гривневое депо на 10к грн.
Решение КУАП от 10.10.2022.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:55

  samvexler написав:укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к

Идея ?)))
Курс в Идеи 38,78
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:56

  samvexler написав:укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к

В Ідеї коміс 5%
З чого це вона найкращий варіант?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:57

  samvexler написав:укргаз , ідея та прокредит вихзодить на сьогодні найкращі курси по схемі 100к

В ідеї вже нема комісії 5 відсотків ?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:21

flyman
Ви думаєте на конвертдепи ситуація інша? Ну ок.
bravboy
 
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